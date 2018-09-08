Аргентина и Уругвай добыли разгромные победы в товарищеских матчах

Мексика — Уругвай
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Встреча прошла в США в Лос-Анджелесе.
Голами отметились Гонсало Мартинес, Джовани Ло Сельсо и Джованни Симеоне. Все мячи были забиты в первом тайме.
Товарищеский матч
Гватемала — Аргентина — 0:3 (0:3)
Голы: Г. Мартинес, 27 — с пенальти (0:1). Ло Сельсо, 35 (0:2). Симеоне, 44 (0:3)Гватемала: Мотта, Моралес, Э.Васкес (Хименес, 46), Морейра, Янс (Гальярдо, 46), Де Леон, Р.Саравия (Маркес Орельяна, 59), Контрерас (Макаль, 70), Варгас Гарсия (Перес, 46), Норалес (Себальос, 63), Х.МартинесАргентина: Рульи, Тальяфико, Р.Саравия, Пеццела (Франко, 56), Мори (Каннеманн, 66), Ло Сельсо, Паредес (Аскасибар, 46), Г.Мартинес (Ф.Васкес, 56), Павон (Варгас, 46), Паласиос (Серви, 66), СимеонеПредупреждения: Норалес, 51. Контрерас, 58. Ф.Васкес, 63. Маркес Орельяна, 70. Тальяфико, 79. Симеоне, 90+1
Сборная Уругвая в товарищеском матче в Хьюстоне на «NRG-стэдиум» переиграла национальную команду Мексики со счетом 4:1 (3:1).
Два гола в составе победителей забил нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Еще по одному разу отличились Хосе Мария Хименес и Гастон Перейро. Гол престижа в составе Мексики забил Рауль Хименес, реализовавший пенальти.
12 сентября сборная Мексики проведет товарищеский матч против США. Уругвай 12 октября сыграет с Южной Кореей.
Товарищеский матч
Мексика — Уругвай — 1:4 (1:3)
Голы: Х.Хименес, 22 (0:1). Р. Хименес, 24 — с пенальти (1:1). Суарес, 33 (1:2). Суарес, 40 — с пенальти (1:3). Перейро, 59 (1:4)Нереализованный пенальти: Р. Хименес, 75 (вратарь)Мексика: Очоа, Айяла, Ангуло, Родригес Аланис, дос Сантос (Х.Гонсалес, 46), Эрнандес (Лайнес, 66), Гальярдо, Гутьеррес (Гусман, 60), Р.Хименес, Пулидо (Альварадо, 46), Лосано (Сальдивар, 72)Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Х.Хименес, Весино, Лаксальт, Торрейра (Стуани, 46), Бентанкур (Нандес, 74), Перейро (Сильва, 83), Суарес (Лодейро, 68), Урретавискайя (Вальверде, 83)Предупреждения: Суарес, 29. Бентанкур, 37