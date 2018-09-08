Аргентина и Уругвай добыли разгромные победы в товарищеских матчах

Сборнаябез Месси, Агуэро, Дибалы и других сумела легко обыграть— 3:0 (3:0).

Мексика — Уругвай twitter.com/AUFOficial 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча прошла в США в Лос-Анджелесе.

Голами отметились Гонсало Мартинес, Джовани Ло Сельсо и Джованни Симеоне. Все мячи были забиты в первом тайме.

Товарищеский матч Гватемала — Аргентина — 0:3 (0:3) Голы: Г. Мартинес, 27 — с пенальти (0:1). Ло Сельсо, 35 (0:2). Симеоне, 44 (0:3)Гватемала: Мотта, Моралес, Э.Васкес (Хименес, 46), Морейра, Янс (Гальярдо, 46), Де Леон, Р.Саравия (Маркес Орельяна, 59), Контрерас (Макаль, 70), Варгас Гарсия (Перес, 46), Норалес (Себальос, 63), Х.МартинесАргентина: Рульи, Тальяфико, Р.Саравия, Пеццела (Франко, 56), Мори (Каннеманн, 66), Ло Сельсо, Паредес (Аскасибар, 46), Г.Мартинес (Ф.Васкес, 56), Павон (Варгас, 46), Паласиос (Серви, 66), СимеонеПредупреждения: Норалес, 51. Контрерас, 58. Ф.Васкес, 63. Маркес Орельяна, 70. Тальяфико, 79. Симеоне, 90+1

Сборная Уругвая в товарищеском матче в Хьюстоне на «NRG-стэдиум» переиграла национальную команду Мексики со счетом 4:1 (3:1).

Два гола в составе победителей забил нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Еще по одному разу отличились Хосе Мария Хименес и Гастон Перейро. Гол престижа в составе Мексики забил Рауль Хименес, реализовавший пенальти.

12 сентября сборная Мексики проведет товарищеский матч против США. Уругвай 12 октября сыграет с Южной Кореей.