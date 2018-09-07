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    «Жирона» готова провести матч с «Барселоной» в США

    Жирона Барселона Футбол Испании Примера Календарь Примеры
    Испанская «Жирона» объявила о согласии провести матч национального чемпионата с «Барселоной» в США.

    «Жирона» должна была принимать игру на домашней арене
    «Жирона» должна была принимать игру на домашней арене
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    «Клуб получил предложение и готов обсудить этот вопрос с руководством лиги и "Барселоной". При этом у нас все еще нет подтверждения, что игра пройдет в Майами. Считаем такой шаг возможностью для увеличения популярности клуба и нашего региона. Главный вопрос — компенсация владельцам абонементов за то, что поединок пройдет не на домашней арене», — гласит заявление клуба.

    Если игру утвердят, она пройдет между двумя встречами 1/4 финала Кубка Испании — 23 и 30 января. Впервые в истории матч чемпионата Испании может состояться за пределами страны. 0

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