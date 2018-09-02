Симеоне: «Сельта» заслуженно одержала победу

Главный тренервзял на себя ответственность за поражение от «Сельты» (0:2) в матче чемпионата Испании.

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«Матч стал хорошим будильником, в первую очередь для меня. Мы уже провели 10 слабых минут в концовке матча с "Райо Вальекано". А теперь это случилось с нами в начале второго тайма. Я несу полную ответственность, потому что не внёс нужные коррективы в перерыве.

Мы играли слабо, а "Сельта" всегда прибавляет на старте второй половины. В первом тайме команда могла сыграть лучше, но не сделала этого. Соперник за пять минут похоронил интригу и заслуженно одержал победу», — приводит слова Симеоне AS.

«Атлетико» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе четыре очка. 0