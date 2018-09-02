«Марсель» вырвал победу у «Монако»

потерпел поражение отв домашнем матче четвертого тура французской Лиги 1.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:3.

Провансальцам удалось выйти вперед в концовке первого тайма. Димитри Пайет сделал подачу с правого фланга в штрафную на голову Костасу Митроглу, который точно пробил в угол.

«Монегаски» отыгрались спустя три минуты после начала второго тайма, когда Юри Тилеманс удачно сыграл на добивании.

Еще через пять минут Радамель Фалькао принес «Монако» минимальное преимущество. Колумбиец с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.

«Марсель» восстановил паритет на 74-й минуте. Флорьян Товен неотразимо пробил в ближний угол ворот под опорную ногу вратарю.

Решающий мяч гости забили на 90-й минуте. Товен выполнил подачу на ближний угол вратарской, а Валер Жермен на опережение с отклонением головой пробил точно под самую штангу ворот.

В турнирной таблице «Марсель» занимает пятое место (7 очков), а «Монако» — 13-е (4 очка). 0