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    «Марсель» вырвал победу у «Монако»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Марсель Календарь Лиги 1
    «Монако» потерпел поражение от «Марселя» в домашнем матче четвертого тура французской Лиги 1.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:3.

    Провансальцам удалось выйти вперед в концовке первого тайма. Димитри Пайет сделал подачу с правого фланга в штрафную на голову Костасу Митроглу, который точно пробил в угол.

    «Монегаски» отыгрались спустя три минуты после начала второго тайма, когда Юри Тилеманс удачно сыграл на добивании.

    Еще через пять минут Радамель Фалькао принес «Монако» минимальное преимущество. Колумбиец с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.

    «Марсель» восстановил паритет на 74-й минуте. Флорьян Товен неотразимо пробил в ближний угол ворот под опорную ногу вратарю.

    Решающий мяч гости забили на 90-й минуте. Товен выполнил подачу на ближний угол вратарской, а Валер Жермен на опережение с отклонением головой пробил точно под самую штангу ворот.

    В турнирной таблице «Марсель» занимает пятое место (7 очков), а «Монако» — 13-е (4 очка). 0

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