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    «Атлетико» проиграл «Сельте» в Виго

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    Мадридский «Атлетико» потерпел выездное поражение от «Сельты» (0:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

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    Голы в составе клуба из Виго забили Макси Гомес и Яго Аспас.

    Мадридский клуб доигрывал матч вдесятером — на 70-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Стефан Савич.

    «Атлетико» (4 очка) занимает десятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Сельта» (7) вырвалась на первую позицию.

    Примера. 3-й тур
    «Сельта» — «Атлетико» — 2:0 (0:0)
    Голы: Гомес, 46 (1:0). Аспас, 52 (2:0)«Сельта»: Альварес, Кабраль, Ронкалья, Араухо, Мальо, Алонсо, Лоботка (Мендес, 81), Бельтран, Аспас (Буфаль, 88), Систо (Окай Йокушлу, 69), Гомес«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Хименес (Ариас, 68), Коке, Сауль, Партей (Калинич, 56), Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Лемар, 56)Предупреждения: Сауль, 17. Партей, 28. Лоботка, 41. Алонсо, 48. Савич, 51. Диегу Коста, 57. Окай Йокушлу, 74. Мальо, 76Удаление: Савич, 70
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