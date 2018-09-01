«Атлетико» проиграл «Сельте» в Виго

Фрагмент матча
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Голы в составе клуба из Виго забили Макси Гомес и Яго Аспас.
Мадридский клуб доигрывал матч вдесятером — на 70-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Стефан Савич.
«Атлетико» (4 очка) занимает десятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Сельта» (7) вырвалась на первую позицию.
Примера. 3-й тур
«Сельта» — «Атлетико» — 2:0 (0:0)
Голы: Гомес, 46 (1:0). Аспас, 52 (2:0)«Сельта»: Альварес, Кабраль, Ронкалья, Араухо, Мальо, Алонсо, Лоботка (Мендес, 81), Бельтран, Аспас (Буфаль, 88), Систо (Окай Йокушлу, 69), Гомес«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Хименес (Ариас, 68), Коке, Сауль, Партей (Калинич, 56), Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Лемар, 56)Предупреждения: Сауль, 17. Партей, 28. Лоботка, 41. Алонсо, 48. Савич, 51. Диегу Коста, 57. Окай Йокушлу, 74. Мальо, 76Удаление: Савич, 70