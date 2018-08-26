«Уфа» — «Зенит»: Дзюба сыграет с первых минут

Объявлены стартовые составына матч пятого тура чемпионата России.

«Уфа»: Шелия, Аликин, Живоглядов, Дивеев, Табидзе, Йокич, Пауревич, Салатич, Сысуев, Игбун, Бизяк.

Запасные: Беленов, Чернов, Сухов, Тумасян, Круговой, Неделчару, Засеев, Кротов, Обляков, Ванек, Карп.

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.

Матч состоится сегодня, 26 августа, в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 16:30 по московскому времени. 0