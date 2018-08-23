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    Экс-наставник «Анжи» претендует на пост главного тренера сборной Колумбии

    Сборная Колумбии Чемпионат мира по футболу-2022
    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить национальную команду Колумбии, сообщает sport.es.

    Гус Хиддинк
    Гус Хиддинк
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    Голландский специалист претендует на пост, который сейчас занимает Хосе Пекерман, под руководством которого «кофейщики» дошли до 1/8 финала на ЧМ-2018.

    Контракт Пекермана истекает 31 августа, а новый до сих пор не подписан. Отмечается, что у Хиддинка наилучшие шансы возглавить сборную Колумбии до чемпионата мира 2022 года в Катаре.

    Хиддинк возглавлял российскую национальную команду в 2006–2010 годах. Под его руководством сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы-2008. Также он известен по работе в «Анжи». 0

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