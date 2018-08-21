Тренер сборной Аргентины: Настало время обновить состав команды

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентиныобъяснил вызов в команду большого числа молодых футболистов.

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Ранее Скалони объявил состав команды на ближайшие товарищеские матчи. 7 сентября Аргентина сыграет с Гватемалой, а через пять дней — с Колумбией.

«И считаю, что нужно обновить состав команды. Настало время довериться молодежи. В ближайших играх мы планируем просмотреть как можно большее количество игроков. В молодежной сборной всегда найдутся те, кто способен помочь основной.

Икарди, Мартинес, Симеоне — игроки невероятного уровня. Мауро дольше других находится в статусе топ-игрока, но помочь сборной могут все. Мы доверяем каждому», — цитирует специалиста «Евро-Футбол.ру» со ссылкой на пресс-службу сборной Аргентины.

Напомним, что лидер «альбиселесте» Лионель Месси временно приостановил выступление за национальную команду. 0