Тренер сборной Аргентины: Настало время обновить состав команды

Лионель Скалони
archysport.com
Ранее Скалони объявил состав команды на ближайшие товарищеские матчи. 7 сентября Аргентина сыграет с Гватемалой, а через пять дней — с Колумбией.
«И считаю, что нужно обновить состав команды. Настало время довериться молодежи. В ближайших играх мы планируем просмотреть как можно большее количество игроков. В молодежной сборной всегда найдутся те, кто способен помочь основной.
Икарди, Мартинес, Симеоне — игроки невероятного уровня. Мауро дольше других находится в статусе топ-игрока, но помочь сборной могут все. Мы доверяем каждому», — цитирует специалиста «Евро-Футбол.ру» со ссылкой на пресс-службу сборной Аргентины.
Напомним, что лидер «альбиселесте» Лионель Месси временно приостановил выступление за национальную команду. 0