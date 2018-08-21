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    Шунин: Матч со «Спартаком» будет настоящим футбольным праздником

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    Голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что матчи против «Спартака» всегда являются для него принципиальными.

    Антон Шунин
    Антон Шунин
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    Бело-голубые встретятся с красно-белыми в матче 5-го тура РПЛ, который состоится 25 августа.

    «Впереди нас ждет серьезный соперник — московский "Спартак", несомненно, победа над "Уфой" придаст нам уверенности.

    Сейчас мы готовимся к матчу с красно-белыми, все футболисты максимально сконцентрированы на предстоящей игре. На положительных эмоциях готовиться гораздо легче.

    Для меня абсолютно каждый матч важный, так как в случае победы мы получаем три очка. Поэтому я не разделяю игры на важные или нет. При этом матчи против "Спартака" всегда принципиальны.

    Понятное дело, это будет настоящий футбольный праздник, игра, к которой будет приковано внимание множества болельщиков обеих команд», — цитирует ТАСС Шунина.

    Напомним, «Динамо» обыграло «Уфу» (3:0) в матче 4-го тура РПЛ. Бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» — второй. 0

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