Шунин: Матч со «Спартаком» будет настоящим футбольным праздником

Голкипер «Динамо»заявил, что матчи противвсегда являются для него принципиальными.

Бело-голубые встретятся с красно-белыми в матче 5-го тура РПЛ, который состоится 25 августа.

«Впереди нас ждет серьезный соперник — московский "Спартак", несомненно, победа над "Уфой" придаст нам уверенности.

Сейчас мы готовимся к матчу с красно-белыми, все футболисты максимально сконцентрированы на предстоящей игре. На положительных эмоциях готовиться гораздо легче.

Для меня абсолютно каждый матч важный, так как в случае победы мы получаем три очка. Поэтому я не разделяю игры на важные или нет. При этом матчи против "Спартака" всегда принципиальны.

Понятное дело, это будет настоящий футбольный праздник, игра, к которой будет приковано внимание множества болельщиков обеих команд», — цитирует ТАСС Шунина.

Напомним, «Динамо» обыграло «Уфу» (3:0) в матче 4-го тура РПЛ. Бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» — второй. 0