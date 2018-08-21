Лапочкину неприятно слышать критику со стороны «Краснодара»

Главный арбитр матча четвертого тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (0:1)прокомментировал то, что «горожане» при нем проиграли шесть последних матчей, а «красно-белые» — выиграли 19 из 24.

«Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. "Краснодар" играл с топовыми соперниками, а "Спартак" — с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось.

Конечно, меня не напрягает, что называют спартаковским судьей. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен.

Естественно, я не могу комментировать конкретные моменты игры. Что касается реакции "Краснодара", то люди проиграли, это эмоции… Естественно, я все вижу, все читаю. Неприятно такое слышать. Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч.

Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения, какие-то глубинные причины. Не знаю… Мне сложно судить. Но почему-то судьи в этой ситуации оказались крайними…», — сказал Лапочкин в интервью газете «Спорт-Экспресс». 0