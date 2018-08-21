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    Лапочкину неприятно слышать критику со стороны «Краснодара»

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    Главный арбитр матча четвертого тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (0:1) Сергей Лапочкин прокомментировал то, что «горожане» при нем проиграли шесть последних матчей, а «красно-белые» — выиграли 19 из 24.

    Сергей Лапочкин
    Сергей Лапочкин
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    «Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. "Краснодар" играл с топовыми соперниками, а "Спартак" — с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось.

    Конечно, меня не напрягает, что называют спартаковским судьей. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен.

    Естественно, я не могу комментировать конкретные моменты игры. Что касается реакции "Краснодара", то люди проиграли, это эмоции… Естественно, я все вижу, все читаю. Неприятно такое слышать. Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч.

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    • Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения, какие-то глубинные причины. Не знаю… Мне сложно судить. Но почему-то судьи в этой ситуации оказались крайними…», — сказал Лапочкин в интервью газете «Спорт-Экспресс». 0

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