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    «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико»

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    Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 1-го тура испанской Примеры.

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    Счет на 26-й минуте открыли «матрасники». Гризманн получил мяч перед штрафной и сделал классный пас вразрез на Анхеля Корреа, который легко реализовал выход на свидание с Нето, отправив мяч в левый угол.

    Левантийцы отыгрались на 56-й минуте. Даниэль Васс классно забросил мяч на Родриго, Годин ошибся, пытаясь сыграть на опережение, а нападающий «Валенсии» классно обработал мяч и послал его под перекладину.

    Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на этот матч, но так и не вышел на замену. 0

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