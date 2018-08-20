«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико»

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 1-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча twitter.com/valenciacf/ 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет на 26-й минуте открыли «матрасники». Гризманн получил мяч перед штрафной и сделал классный пас вразрез на Анхеля Корреа, который легко реализовал выход на свидание с Нето, отправив мяч в левый угол.

Левантийцы отыгрались на 56-й минуте. Даниэль Васс классно забросил мяч на Родриго, Годин ошибся, пытаясь сыграть на опережение, а нападающий «Валенсии» классно обработал мяч и послал его под перекладину.

Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на этот матч, но так и не вышел на замену. 0