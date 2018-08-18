ЦСКА разгромил тульский «Арсенал»

Московскийодержал домашнюю победу над тульским(3:0) в матче 4-го тура РПЛ.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Эрнандес отдал отличную передачу к штрафной на Жамалетдинова. Тот пробил в дальний угол, вратарь парировал удар, а сам Абель первым успел на добивание.

На 67-й минуте гости остались в меньшинстве. Григалава рукой прервал передачу Влашича на выход один на один, получив прямую красную карточку.

На 77-й минуте Абель Эрнандес прошёл по правому флангу и с линии штрафной выполнил навес. Чалов не дотянулся к мячу, а вот Бистрович в касание ногой пробил в дальний угол. Мяч от штанги залетел в сетку ворот.

А на 82-й минуте Федоров Чалов пробил с угла штрафной в дальний угол, и Левашов не дотянулся до мяча.

После этого матча ЦСКА на 6-м месте — 5 очков, а «Арсенал» с 4 очками на 9-м месте.