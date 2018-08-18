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    ЦСКА разгромил тульский «Арсенал»

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 4-го тура РПЛ.

    ЦСКА
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    Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Эрнандес отдал отличную передачу к штрафной на Жамалетдинова. Тот пробил в дальний угол, вратарь парировал удар, а сам Абель первым успел на добивание.

    На 67-й минуте гости остались в меньшинстве. Григалава рукой прервал передачу Влашича на выход один на один, получив прямую красную карточку.

    На 77-й минуте Абель Эрнандес прошёл по правому флангу и с линии штрафной выполнил навес. Чалов не дотянулся к мячу, а вот Бистрович в касание ногой пробил в дальний угол. Мяч от штанги залетел в сетку ворот.

    А на 82-й минуте Федоров Чалов пробил с угла штрафной в дальний угол, и Левашов не дотянулся до мяча.

    После этого матча ЦСКА на 6-м месте — 5 очков, а «Арсенал» с 4 очками на 9-м месте.

    РПЛ. 4-й тур
    «ЦСКА» (Москва) — «Арсенал Т» (Тула) — 3:0 (1:0)
    Голы: Эрнандес, 10 (1:0). Бистрович, 77 (2:0). Чалов, 82 (3:0)«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Бийол, Влашич (Гордюшенко, 79), Щенников (Чалов, 30), Эрнандес, Жамалетдинов (Ахметов, 61)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Горбатенко (Чаушич, 46), Костадинов (Кадири Мохаммед, 71), Бакаев, Кангва (Лесовой, 57), Ткачев, ДжорджевичПредупреждения: Хагуш, 37. Джорджевич, 45+1. Магнуссон, 70. Кадири Мохаммед, 72Удаление: Григалава (Арсенал Т), 67 (игра рукой)
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