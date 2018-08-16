«Уфа» едет в Люксембург забить и не пропустить, рассказал Засеев

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился ожиданиями от второго матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы с люксембургским клубом «Прогресс Нидеркорн».

В первом матче башкирская команда победила со счётом 2:1.

«Я бы не стал говорить, что физическое состояние команды плохое. Есть тренерский штаб, который каждый день получает с датчиков информацию о нашей функциональной готовности. И она у нас хорошая.

Поэтому сейчас главное, чтобы был правильный настрой на ответную игру с "Прогрессом". А с этим у нас всегда всё в порядке.

Поэтому, я думаю, никаких проблем с физическим состоянием у "Уфы" не будет. Непривычно играть по два матча в неделю, но в то же время это очень интересно.

Мы едем в Люксембург и не думаем о том, что есть какой-то задел, что мы выиграли первый матч. В первом раунде против "Домжале" мы понимали: всё решится во второй игре.

Сейчас ситуация та же. Поэтому мы едем с целью не пропустить гол и по возможности забить», — приводят слова Засеева «Известия».

Матч «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа» состоится 16 августа в Дифферданже (Люксембург) на стадионе «Стад Мунисипал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. 0