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    Ребров: Больше других заслужили «Золотой мяч» Модрич и Гризманн

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    Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров назвал игроков, которые, по его мнению, заслуживают получить «Золотой мяч» по итогам года.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Это Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции).

    «Я считаю, что футболист, претендующий на такой трофей, должен удачно играть во всех турнирах, где выступают его клуб и сборная.

    Да, мы уже привыкли к тому, что за футбольный Оскар соревнуются только Криштиану Роналду и Месси, они — топовые мастера, но в этом году есть те, кто пока что выглядит ярче и полезнее.

    Пока я вижу двух таких игроков — Модрича и Гризманна. В год чемпионата мира нужно оценивать вклад в успех своей сборной, но есть еще вторая половина сезона, которая расставит все точки над i», — цитирует специалиста «Команда №1». 0

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