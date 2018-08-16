Ребров: Больше других заслужили «Золотой мяч» Модрич и Гризманн

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо»назвал игроков, которые, по его мнению, заслуживают получить «Золотой мяч» по итогам года.

Это Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции).

«Я считаю, что футболист, претендующий на такой трофей, должен удачно играть во всех турнирах, где выступают его клуб и сборная.

Да, мы уже привыкли к тому, что за футбольный Оскар соревнуются только Криштиану Роналду и Месси, они — топовые мастера, но в этом году есть те, кто пока что выглядит ярче и полезнее.

Пока я вижу двух таких игроков — Модрича и Гризманна. В год чемпионата мира нужно оценивать вклад в успех своей сборной, но есть еще вторая половина сезона, которая расставит все точки над i», — цитирует специалиста «Команда №1». 0