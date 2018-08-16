«Уфа» сыграет с «Рейнджерс» в плей-офф квалификации Лиги Европы

Шотландскийвышел в плей-офф квалификации Лиги Европы, сыграв в ответном матче 3-го отборочного раунда турнира вничью со словенским(0:0).

Отметим, что в компенсированное время словенский клуб не реализовал пенальти.

Первый поединок, который состоялся в Глазго, завершился в пользу хозяев со счётом 3:1.

Следующим соперником шотландского клуба станет «Уфа». Подопечные Сергея Томарова одолели по сумме двух матчей клуб из Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» (2:1, 2:2).

Первый матч состоится 23 августа в Глазго, ответная игра пройдёт в Уфе 30 августа. Победитель противостояния получит путёвку в групповой этап Лиги Европы. 0