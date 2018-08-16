«Уфа» сыграет с «Рейнджерс» в плей-офф квалификации Лиги Европы

«Рейнджерс»
LiveSport.Ru
Отметим, что в компенсированное время словенский клуб не реализовал пенальти.
Первый поединок, который состоялся в Глазго, завершился в пользу хозяев со счётом 3:1.
Следующим соперником шотландского клуба станет «Уфа». Подопечные Сергея Томарова одолели по сумме двух матчей клуб из Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» (2:1, 2:2).
Первый матч состоится 23 августа в Глазго, ответная игра пройдёт в Уфе 30 августа. Победитель противостояния получит путёвку в групповой этап Лиги Европы. 0