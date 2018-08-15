Лапочкин рассудит «Краснодар» и «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи четвертого тура чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт РФС.

Матч «Краснодар» — «Спартак», который пройдет в субботу, 18 августа, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Николай Богач из Люберец и Дмитрий Жвакин, представляющий Ленинградскую область. Резервным судьей назначен Роман Галимов из Улан-Удэ. Инспектор Геннадий Куличенков из Тулы.

На других матчах будут работать:

17 августа (пятница)

«Анжи» — «Оренбург»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

18 августа (суббота)

ЦСКА — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Алексей Николаев (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

19 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Зенит» — «Урал»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Еремин (Москва), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

«Ростов» — «Енисей»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

20 августа (понедельник)

«Динамо» — «Уфа»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область). 0