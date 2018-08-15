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    Лапочкин рассудит «Краснодар» и «Спартак»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи четвертого тура чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт РФС.

    Сергей Лапочкин
    Сергей Лапочкин
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    Матч «Краснодар» — «Спартак», который пройдет в субботу, 18 августа, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Николай Богач из Люберец и Дмитрий Жвакин, представляющий Ленинградскую область. Резервным судьей назначен Роман Галимов из Улан-Удэ. Инспектор Геннадий Куличенков из Тулы.

    На других матчах будут работать:

    17 августа (пятница)

    «Анжи» — «Оренбург»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    18 августа (суббота)

    ЦСКА — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Алексей Николаев (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Ахмат» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    19 августа (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Зенит» — «Урал»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Еремин (Москва), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

    «Ростов» — «Енисей»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    20 августа (понедельник)

    «Динамо» — «Уфа»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область). 0

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