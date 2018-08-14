Михел: ПАОК намерен пройти «Спартак»

Любош Михел
cas.sk
«Мы с самого начала настраивались бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов и не намерены отступать. Понимаем, что нам противостоит соперник высокого уровня. "Спартак" — очень сильная по составу и организованная команда. Но мы намерены её пройти.
Если в Москве мы сыграем с той же самоотдачей, что в Салониках, и не допустим грубых ошибок, у нас получится добиться положительного результата», — цитирует Михела газета «Известия».
Напомним, поединок пройдет 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. 0