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    Михел: ПАОК намерен пройти «Спартак»

    Лига чемпионов Спартак ПАОК Календарь Лиги чемпионов
    Член совета директоров ПАОКа, знаменитый в прошлом словацкий судья Любош Михел поделился ожиданиями от ответного матча со «Спартаком» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Любош Михел
    Любош Михел
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    «Мы с самого начала настраивались бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов и не намерены отступать. Понимаем, что нам противостоит соперник высокого уровня. "Спартак" — очень сильная по составу и организованная команда. Но мы намерены её пройти.

    Если в Москве мы сыграем с той же самоотдачей, что в Салониках, и не допустим грубых ошибок, у нас получится добиться положительного результата», — цитирует Михела газета «Известия».

    Напомним, поединок пройдет 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. 0

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