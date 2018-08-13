Каррера: Понимаем, в чем ошибались в первом матче с ПАОКом

Главный тренер «Спартака»рассказал о состоянии команды в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против

Напомним, в первом матче, который прошел в Салониках, «Спартак» проиграл греческому клубу со счетом 2:3, хотя вел по ходу встречи со счетом 2:0.

«Все понимают важность игры. Надо сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Будет учитывать ошибки первого матча.

Мы поняли, что было не так. Будет полчаса теории, посмотрим соперника и разберем, где нам не стоит ошибаться.

Максименко спокоен. Он хорошо сыграл в матче с "Анжи". Все допускают ошибки. Правда, ошибки вратаря — более заметные.

Я считаю, что он готов стать основным вратарем. Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются. Если мы ставим его на поле, то считаем, что он может играть постоянно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Прокомментировал Каррера и информацию, что игроки ПАОКа получат солидную сумму за проход «Спартака». По информации портала Betfootball.gr, президент греческого клуба готов заплатить команде 1 миллион евро.

«Мне кажется, стимул пройти дальше и сохранить шансы сыграть в групповом этапе сильнее любой финансовой мотивации», — заявил итальянец. 0