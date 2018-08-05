Группа фанатов «Спартака» выступила против трансфера Еременко

Группа фанатов «Спартака» Supporters Group выступила против перехода бывшего полузащитника ЦСКА

Болельщики опасаются, что приход финского полузащитника внесет дисбаланс внутри костяка команды.

«Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива.

Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба», — говорится в сообщении на сайте фанатов.

Еременко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год. В составе «армейцев» он становился чемпионом России. 0