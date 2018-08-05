Группа фанатов «Спартака» выступила против трансфера Еременко

Роман Еременко
LiveSport.Ru
Болельщики опасаются, что приход финского полузащитника внесет дисбаланс внутри костяка команды.
«Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива.
Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба», — говорится в сообщении на сайте фанатов.
Еременко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год. В составе «армейцев» он становился чемпионом России. 0