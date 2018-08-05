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    Группа фанатов «Спартака» выступила против трансфера Еременко

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    Группа фанатов «Спартака» Supporters Group выступила против перехода бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    Роман Еременко
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    Болельщики опасаются, что приход финского полузащитника внесет дисбаланс внутри костяка команды.

    «Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива.

    Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба», — говорится в сообщении на сайте фанатов.

  • СМИ: Роман Еременко возобновит карьеру в «Спартаке»
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