РПЛ. «Динамо» и «Рубин» победителя не выявили, дерби «Локо» и «Спартака»

«Динамо» — «Рубин» 1:1
Московское «Динамо» сыграло вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1.
«Бело-голубые» вышли вперед на 15-й минуте, когда Себастьян Хольмен вырезал диагональ на левый край, Жоаозиньо обработал мяч и навесил во вратарскую, где Федор Черных нанес точный удар головой под перекладину.
Казанцам удалось отыграться на 51-й минуте. Павел Могилевец прострелил в штрафную на Дмитрия Полоза, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол.
В двух стартовых турах «Динамо» набрало два очка, а «Рубин» — четыре. В следующем туре москвичи отправятся в гости к «Уралу», а казанцы у себя дома примут «Зенит».
Чемпионат России. 2-й тур
«Динамо» — «Рубин» — 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 — 14 Черных, 1:1 — 51 Полоз«Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков, Морозов (Темников, 76), Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Черных (Рауш, 90), Козлов, Панченко, Луценко (Марков, 63)«Рубин»: Джанаев, Камболов, Чико, Уремович (Сорокин, 46), Цаллагов, Могилевец, Байрамян, Коновалов, Навас, Полоз, Азмун (Бухаров, 19)Предупреждения: Соу (35), Панченко (45), Марков (64).
«Урал» — «Краснодар»
4 августа, 14:00 мск
«Зенит» — «Арсенал»
4 августа, 16:30 мск
«Локомотив» — «Спартак»
4 августа, 19:00 мск
«Крылья Советов» — «Оренбург»
5 августа, 16:30 мск
ЦСКА — «Ростов»
5 августа, 19:00 мск
«Ахмат» — «Енисей»
5 августа, 21:30 мск