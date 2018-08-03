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    РПЛ. «Динамо» и «Рубин» победителя не выявили, дерби «Локо» и «Спартака»

    Обзор матчей второго тура чемпионата России по футболу

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    «Динамо» — «Рубин»
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    С 3 по 6 августа в российской Премьер-лиги пройдут матчи второго тура. Главным событием станет московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».
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    «Динамо» — «Рубин» 1:1

    Московское «Динамо» сыграло вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1.

    «Бело-голубые» вышли вперед на 15-й минуте, когда Себастьян Хольмен вырезал диагональ на левый край, Жоаозиньо обработал мяч и навесил во вратарскую, где Федор Черных нанес точный удар головой под перекладину.

    Казанцам удалось отыграться на 51-й минуте. Павел Могилевец прострелил в штрафную на Дмитрия Полоза, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол.

    В двух стартовых турах «Динамо» набрало два очка, а «Рубин» — четыре. В следующем туре москвичи отправятся в гости к «Уралу», а казанцы у себя дома примут «Зенит».

    Чемпионат России. 2-й тур
    «Динамо» — «Рубин» — 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 14 Черных, 1:1 — 51 Полоз«Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков, Морозов (Темников, 76), Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Черных (Рауш, 90), Козлов, Панченко, Луценко (Марков, 63)«Рубин»: Джанаев, Камболов, Чико, Уремович (Сорокин, 46), Цаллагов, Могилевец, Байрамян, Коновалов, Навас, Полоз, Азмун (Бухаров, 19)Предупреждения: Соу (35), Панченко (45), Марков (64).

    «Урал» — «Краснодар»

    4 августа, 14:00 мск

    «Зенит» — «Арсенал»

    4 августа, 16:30 мск

    «Локомотив» — «Спартак»

    4 августа, 19:00 мск

    «Крылья Советов» — «Оренбург»

    5 августа, 16:30 мск

    ЦСКА — «Ростов»

    5 августа, 19:00 мск

    «Ахмат» — «Енисей»

    5 августа, 21:30 мск

    «Уфа» — «Анжи»

    6 августа, 17:30 мск

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