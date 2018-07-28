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    Магнуссон: За Суперкубок мы боролись два дня

    Суперкубок России Футбол России ЦСКА Локомотив
    Защитник ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (1:0) в матче за Суперкубок России.

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон
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    «Это просто фантастика. Мой первый официальный матч за ЦСКА — и сразу победа в турнире. Думаю, зрителям понравилась интрига, ведь мы начали матч 27-го июля, а вырвали победу, когда в России уже наступил следующий день. В Нижнем Новгороде замечательный стадион. Сразу видно, что арену сделали к чемпионату мира. В общем, впечатления самые положительные», — приводит слова Магнуссона «Матч ТВ».

    Напомним, автором единственного мяча стал полузащитник «армейцев» Хетаг Хосонов, отличившийся на 106-й минуте.

    Для ЦСКА эта победа в Суперкубке России стала уже седьмой в истории. Клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю. Ранее ЦСКА побеждал в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах. 0

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