Магнуссон: За Суперкубок мы боролись два дня

Защитники сборнойпрокомментировал победу своей команды над(1:0) в матче за Суперкубок России.

«Это просто фантастика. Мой первый официальный матч за ЦСКА — и сразу победа в турнире. Думаю, зрителям понравилась интрига, ведь мы начали матч 27-го июля, а вырвали победу, когда в России уже наступил следующий день. В Нижнем Новгороде замечательный стадион. Сразу видно, что арену сделали к чемпионату мира. В общем, впечатления самые положительные», — приводит слова Магнуссона «Матч ТВ».

Напомним, автором единственного мяча стал полузащитник «армейцев» Хетаг Хосонов, отличившийся на 106-й минуте.

Для ЦСКА эта победа в Суперкубке России стала уже седьмой в истории. Клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю. Ранее ЦСКА побеждал в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах. 0