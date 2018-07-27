Чернов: Семин — тренер, который олицетворяет «Локомотив»

Защитник ЦСКАподелился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором армейцы встретятся с «Локомотивом».

Встреча пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:30 по московскому времени.

«Когда уже забью за ЦСКА? Хотелось бы уже в пятницу, в Суперкубке.

"Локомотив" — очень хорошая команда. Важно, что Семин — тренер, который олицетворяет "Локомотив". И ребята за него бьются, и отношения с фанатами наладились. Лучше тренера нельзя найти для "Локо". Но все матчи с сильными соперниками они проводят от обороны, вторым номером. Вспомните их игры с ЦСКА, "Спартаком", "Зенитом".

Каким номером будет играть ЦСКА в Суперкубке? Всегда хочется отталкиваться от себя, чтобы ни под кого не подстраиваться. ЦСКА вообще никогда не отступает от своего философии, особенно в РПЛ. Да, в Лиге чемпионов с топ-клубами иногда играет от соперника, но здесь всегда диктует свой стиль», — цитирует Чернова Sport24. 0