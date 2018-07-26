Пауревич надеется подтянуть реализацию

Полузащитник «Уфы»прокомментировал результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Домжале» (0:0).

Хавбек в одном из моментов не реализовал выход один на один с вратарем.

«Не удалось лучше пробить, немного концентрации не хватило, все-таки первая официальная игра в сезоне. В принципе действовали нормально, много моментов создали, по нашим воротам, если не ошибаюсь, ударили лишь раз. К сожалению, не забили, но это только первая часть противостояния, там, думаю, у нас будут хорошие шансы.

Первая игра в сезоне обычно всегда получается такой сложной, иногда не сразу понимаешь где находишься, когда останавливаешься. Но все равно действовали неплохо, еще бы реализацию подтянуть.

На Балканах техничные игроки, которые предпочитают действовать в пас, частично это мы сегодня увидели, думаю, что шансы остались 50 на 50. Хорошо, что они не забили, если первыми там откроем счет, то будет легче играть», — приводит слова Пауревича «Спорт-Экспресс». 0