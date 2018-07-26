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    Пауревич надеется подтянуть реализацию

    Уфа Футбол России Лига Европы
    Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич прокомментировал результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Домжале» (0:0).

    Иван Пауревич
    Иван Пауревич
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    Хавбек в одном из моментов не реализовал выход один на один с вратарем.

    «Не удалось лучше пробить, немного концентрации не хватило, все-таки первая официальная игра в сезоне. В принципе действовали нормально, много моментов создали, по нашим воротам, если не ошибаюсь, ударили лишь раз. К сожалению, не забили, но это только первая часть противостояния, там, думаю, у нас будут хорошие шансы.

    Первая игра в сезоне обычно всегда получается такой сложной, иногда не сразу понимаешь где находишься, когда останавливаешься. Но все равно действовали неплохо, еще бы реализацию подтянуть.

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    • На Балканах техничные игроки, которые предпочитают действовать в пас, частично это мы сегодня увидели, думаю, что шансы остались 50 на 50. Хорошо, что они не забили, если первыми там откроем счет, то будет легче играть», — приводит слова Пауревича «Спорт-Экспресс». 0

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