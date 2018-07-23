«Парма» оштрафована на 5 очков

Федеральный суд Италии вынес вердиктпо подозрению в участии в договорных матчах.

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Как сообщает Федерация футбола Италии, «Парма» не была исключена из Серии А, однако оштрафована снятием очков. Новый сезон пармезанцы начнут с «-5» в турнирной таблице.

Также сообщается о том, что нападающий Эммануэле Калайо дисквалифицирован на два года и оштрафован на 20 тысяч евро.

Суд счел подозрительным сообщение, которое Калайо отправил своему другу из «Специи». Отмечается, что они могли указывать на возможный договорной характер матча. По итогам этого матча «Парма» вышла в Серию А. 0