ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианТрансферный дайджест. 17-23 июля
  • 13:19
    • «Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ против ПАОКа или «Базеля»: результаты жеребьевки
  • 14:19
    • СМИ: «Бордо» согласился продать «Краснодару» защитника
  • 13:54
    • «Парма» оштрафована на 5 очков
  • 13:10
    • «Милан» может подписать Игуаина
  • 12:39
    • Усик: В Москве меня поддерживали и местные болельщики
    Все новости спорта

    «Парма» оштрафована на 5 очков

    Парма Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Федеральный суд Италии вынес вердикт «Парме» по подозрению в участии в договорных матчах.

    Эммануэле Калайо
    Эммануэле Калайо
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Как сообщает Федерация футбола Италии, «Парма» не была исключена из Серии А, однако оштрафована снятием очков. Новый сезон пармезанцы начнут с «-5» в турнирной таблице.

    Также сообщается о том, что нападающий Эммануэле Калайо дисквалифицирован на два года и оштрафован на 20 тысяч евро.

    Суд счел подозрительным сообщение, которое Калайо отправил своему другу из «Специи». Отмечается, что они могли указывать на возможный договорной характер матча. По итогам этого матча «Парма» вышла в Серию А. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 17-23 июля
  • 07:14
    •
  • Прогноз
  • «Црвена Звезда» — «Судува»
  • 2,74
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что принесет первая игра при Сарри?
  • «Перт Глори» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3,05
    •
  • Избежит ли «Авангард» второго поражения подряд?
  • «Спартак-2» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Одолеет ли «Астана» чемпиона Дании?
  • «Астана» — «Мидтьюлланн». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Усик Бокс Усик закончил школу с отличием. Гассиев не доучилсяУкраинец — абсолютный чемпион мира по боксу Вчера в 09:320
  • 09:11
    • Рублев потерял 11 позиций в рейтинге ATP
  • 14:44
    • «Енисей» представил нигерийского новичка
  • 14:30
    • Нигматуллин: ПАОК и «Базель» — средние команды
    Ромелу Лукаку Футбол Пять вещей, которым ЧМ-2018 может научить АПЛЧто нового узнала Английская Премьер-лига после просмотра ЧМ-2018? Вчера в 01:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Звонарева не задержится на домашнем турнире
  • 3,95
    •
  • 13:39
    • Попов останется в «Спартаке»
  • 12:50
    • Магнуссон: Сложно пытаться говорить с игроками ЦСКА
  • 12:17
    • В Кубке России может появиться четвертая замена
    «Ростов» Футбол Скромное межсезонье «Ростова»Все о подготовке московского ФК «Ростов» к новому сезону РФПЛ 21/07/2018 в 22:550
  • 07:33
    • Терри: Подтверждаю, что я еще не завершил карьеру
  • 07:08
    • «МЮ» второй раз подряд сыграл вничью на Международном кубке чемпионов
  • 11:01
    • У «Манчестер Юнайтед» есть еще два варианта помимо Магуайра
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие