Мондрагон назвал Льориса одним из лучших голкиперов ЧМ-2018

Бывший голкипер сборной Колумбиизаявил, что считает лучшим вратарем турнира своего коллегу по амплуа из сборной Франции

В полуфинальных матчах, помимо Льориса, сыграли вратари Джордан Пикфорд (сборная Англии), Даниел Субашич (Хорватия) и Тибо Куртуа (Бельгия).

«Думаю, что лучший — Льорис, который провел выдающиеся матчи на этом чемпионате. Но не только он.

По-моему, лучших на этом турнире три-четыре голкипера. Куртуа провел великий чемпионат мира!

Не хуже сыграл и хорват Субашич. Вообще в полуфинале все вратари показали высочайший уровень мастерства.

Акинфеев? Я знаю этого голкипера, он очень хорошо отыграл чемпионат мира. Фактически он принес России выдающуюся победу над Испанией», — приводит слова Мондрагона «Р-Спорт».

Предсказать победителя чемпионата мира Мондрагон затруднился.

«Могу сказать, что сборная Хорватии в финале — это приятный сюрприз, но все покажет игра», — сказал он.

В финале чемпионата мира, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве, встретятся сборные Франции и Хорватии. 0