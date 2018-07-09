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    Блан: Победитель матча Франция — Бельгия выиграет ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Чемпион мира 1998 года француз Лоран Блан полагает, что победитель полуфинального матча Франция — Бельгией, станет триумфатором всего турнира.

    Лоран Блан
    Лоран Блан
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    «Думаю, будет открытый футбол, потому что у бельгийцев есть атакующее трио, которое очень важно для команды. Для обеих сборных это будет очень сложный матч. Мне кажется, победитель этого матча выиграет турнир.

    Лучше ли это поколение того, что выиграло для Франции чемпионат мира 20 лет назад? Это неважно, лучше они или нет. Главное — победить», — цитирует Блана ТАСС.

    Напомним, в полуфиналах чемпионата мира французы сыграют с бельгийцами во вторник (10 июля), а днем позже англичане сразятся с хорватами. 0

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