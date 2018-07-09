Блан: Победитель матча Франция — Бельгия выиграет ЧМ-2018

Чемпион мира 1998 года французполагает, что победитель полуфинального матча Франция — Бельгией, станет триумфатором всего турнира.

«Думаю, будет открытый футбол, потому что у бельгийцев есть атакующее трио, которое очень важно для команды. Для обеих сборных это будет очень сложный матч. Мне кажется, победитель этого матча выиграет турнир.

Лучше ли это поколение того, что выиграло для Франции чемпионат мира 20 лет назад? Это неважно, лучше они или нет. Главное — победить», — цитирует Блана ТАСС.

Напомним, в полуфиналах чемпионата мира французы сыграют с бельгийцами во вторник (10 июля), а днем позже англичане сразятся с хорватами. 0