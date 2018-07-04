Моуринью раскритиковал симулянтов чемпионата мира-2018

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»недоволен тем фактом, что на чемпионате мира-2018 футболисты часто прибегают к симуляциям.

В частности, португальский специалист выделил нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Негативной стороной матча Колумбия — Англия стал театр в исполнении футболистов. Я не говорю только об этой игре. Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям.

Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдется по симулянту, все оказывают давление на судей. Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти.

Футбол теряет в качестве из-за этого. Практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей», — сказал Моуринью. 0