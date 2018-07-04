Аршавин: С Хорватией сборной России будет так же трудно, как с Испанией

Бывший капитан сборной Россиисчитает, что у российских футболистов есть шансы пробиться в полуфинал домашнего чемпионата мира.

Сборная России в 1/8 финала ЧМ переиграла в серии послематчевых пенальти команду Испании. За выход в полуфинал команда Станислава Черчесова поборется с Хорватией.

«Все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть они смогут одолеть и других соперников.

Я думаю, что Хорватия очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании», — приводит футболиста zakon.kz.

Также Аршавин поделился мнением о голкипере национальной команды Игоре Акинфееве, который отразил два пенальти в матче 1/8 финала мирового первенства.

«Я не открою вам секрет, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет.

Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков — все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас», — сказал Аршавин.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Встреча Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. 0