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    Аршавин: С Хорватией сборной России будет так же трудно, как с Испанией

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Испании Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что у российских футболистов есть шансы пробиться в полуфинал домашнего чемпионата мира.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    Сборная России в 1/8 финала ЧМ переиграла в серии послематчевых пенальти команду Испании. За выход в полуфинал команда Станислава Черчесова поборется с Хорватией.

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    • «Все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть они смогут одолеть и других соперников.

    Я думаю, что Хорватия очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании», — приводит футболиста zakon.kz.

    Также Аршавин поделился мнением о голкипере национальной команды Игоре Акинфееве, который отразил два пенальти в матче 1/8 финала мирового первенства.

    «Я не открою вам секрет, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет.

    Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков — все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас», — сказал Аршавин.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Встреча Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. 0

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