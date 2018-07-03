Нойер рад, что продолжит работу под руководством Лёва

Капитан сборной Германиипризнался, что рад тому, что он и его партнеры по национальной команде смогут и дальше продолжать работу под руководством главного тренера бундестим

Ранее стало известно, что Лёв выразил желание продолжить работу на посту главного тренера команды. В свою очередь, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) выразило поддержку специалисту.

«Я рад, что мы можем продолжить наш долгий успешный путь с Йоахимом Лёвом. И я верю, что вместе мы снова обретем силу», — приводит слова Нойера официальный сайт DFB.

В ближайшее время члены тренерского штаба, Лёв и спортивный менеджер национальной команды Оливер Бирхофф проведут углубленный анализ неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира в России и представят отчет в DFB.

На чемпионате мира-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе F, пропустив вперед себя команды Швеции, Мексики и Южной Кореи, и осталась за бортом плей-офф. 0