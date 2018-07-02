Черышев: Поплакал и еще немного поплачу

Полузащитникподелился мыслями после победы над национальной командойв матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Мы долгие годы к этому шли. Хочется вспомнить моих близких, потому что они долго мучились со мной. В последние годы у меня было много травм, и они всегда были рядом, мои друзья и моя девушка всегда меня поддерживали. Думаю, они тоже заслужили такой праздник, вся страна заслужила. Надеюсь, они все гордятся нашей командой.

Я поплакал и, мне кажется, еще немного поплачу. Ну ничего, это хорошие слезы. Долго к этому шел, мы шли, стремились. Сейчас действительно очень довольны и хотим продолжать.

Было тяжело играть против Испании. У них очень техничная команда, хорошо владеет мячом. Надо было хорошо обороняться, и я думаю, что мы это выполнили и смогли выиграть», — передает слова Черышева «Чемпионат».

Напомним, матч между сборными России и Испании прошел 1 июля в Москве и завершился победой россиян в серии пенальти. В 1/4 финала подопечные Черчесова сыграют с Хорватией. 0