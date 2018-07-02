Бразилия — Мексика 0:0 после первого тайма

Сборнаяиграет вничью с командойпосле первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Результат встречи, которая проходит в Самаре, после первых 45 минут — 0:0.

Мексиканцы очень активно начали поединок и задали максимальный темп для бразильцев. Несколько раз Ирвинг Лосано и Чичарито серьезно тревожили бразильских защитников, но в завершающей стадии не хватало точности.

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В середине тайма стало понятно, что мексиканцы не выдерживают собственных скоростей, после чего бразильцы перехватили преимущество и начали создавать голевые моменты. Неймар под острым углом прошел к воротам и пробил — Гильермо Очоа спас свою команду.

На 33-й минуте забивать мог Габриэл Жезус, но вновь сэйв совершил вратарь, а защитники разрядили обстановку. Перед перерывом обе команды действовали осторожно и не спешили оголять тылы.

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