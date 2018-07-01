«Кальяри» подписал контракт с аргентинским полузащитником

Лукас Кастро
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Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до июня 2021 года. Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро.
«Я счастлив, что оказался здесь. Переговоры не были легкими, но „Кальяри“ очень хотел меня подписать», — сказал аргентинский футболист.
Кастро выступал за «Кьево» с 2015 года. За это время полузащитник провел за клуб 95 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 11 голевых передач.
.@Patacastro19 finalmente rossoblù!— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 30 июня 2018 г.
Benvenuto al @CagliariCalcio 🔴🔵
➡️ https://t.co/pXyjP0YUzd#benvenutoCastro pic.twitter.com/JXXcXQ8DZZ