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    Эрнандес: Если в нашей игре не будет агрессии, нас просто съедят на поле

    Сборная Франции Футбол Франции Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес прокомментировал победу над национальной командой Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

    Лукас Эрнандес
    Лукас Эрнандес
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    «Надеюсь, мы будем вспоминать этот матч. Эта игра была решающей. Когда нам забили второй гол, я подумал, что мы можем проиграть и вернуться во Францию.

    Нам нужно было одержать победу, и всё удалось благодаря сильному характеру. Мы выиграли со счетом 4:3, это уникально.

    Нам нужно пользоваться победой, ведь не каждый день попадаешь в четвертьфинал чемпионата мира. К тому же Павар забил этот немыслимый гол!

    Во время матча у меня было агрессивное лицо? Если в игре не будут присутствовать агрессивность и характер, то нас просто съедят на поле.

    У нас всё получилось благодаря сильному характеру и личным качествам, которые мы демонстрировали на поле.

    Я думаю, что мы выиграли матч с таким счётом, потому что никто не хотел ничьей и все старались принести победу команде.

    Решающим было то, что все игроки показали свои личности и характер на поле», — передаёт слова Эрнандеса «Чемпионат». 0

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