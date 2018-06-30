Эрнандес: Если в нашей игре не будет агрессии, нас просто съедят на поле

Защитник сборной Франциипрокомментировал победу над национальной командой Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Надеюсь, мы будем вспоминать этот матч. Эта игра была решающей. Когда нам забили второй гол, я подумал, что мы можем проиграть и вернуться во Францию.

Нам нужно было одержать победу, и всё удалось благодаря сильному характеру. Мы выиграли со счетом 4:3, это уникально.

Нам нужно пользоваться победой, ведь не каждый день попадаешь в четвертьфинал чемпионата мира. К тому же Павар забил этот немыслимый гол!

Во время матча у меня было агрессивное лицо? Если в игре не будут присутствовать агрессивность и характер, то нас просто съедят на поле.

У нас всё получилось благодаря сильному характеру и личным качествам, которые мы демонстрировали на поле.

Я думаю, что мы выиграли матч с таким счётом, потому что никто не хотел ничьей и все старались принести победу команде.

Решающим было то, что все игроки показали свои личности и характер на поле», — передаёт слова Эрнандеса «Чемпионат». 0