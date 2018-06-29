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    Силва: Мне нравится «Фишт», надеемся обыграть здесь Уругвай

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    Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва заявил, что ему очень нравится стадион «Фишт» в Сочи, где его команда надеется обыграть сборную Уругвая в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Адриен Силва
    Адриен Силва
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    Встреча сборных Португалии и Уругвая пройдет 30 июня. Португальцы уже играли на «Фиште» в стартовом матче группового этапа с командой Испании (3:3).

    «Мы во второй раз будем играть на этом стадионе, он очень интересный, стоит в красивом месте, живописный. Надеемся здесь выиграть.

    Мы неплохо играли в групповом этапе, выполнили задачу по выходу в плей-офф и надеемся на победу.

    Мы оценили для себя соперника, его сильные стороны, наши какие-то минусы. Думаю, нам по силам победить. Думаю, матч будет интересный», — сказал Силва «Р-Спорт». 0

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