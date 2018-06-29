Силва: Мне нравится «Фишт», надеемся обыграть здесь Уругвай

Полузащитник сборной Португалиизаявил, что ему очень нравится стадион «Фишт» в Сочи, где его команда надеется обыграть сборную Уругвая в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча сборных Португалии и Уругвая пройдет 30 июня. Португальцы уже играли на «Фиште» в стартовом матче группового этапа с командой Испании (3:3).

«Мы во второй раз будем играть на этом стадионе, он очень интересный, стоит в красивом месте, живописный. Надеемся здесь выиграть.

Мы неплохо играли в групповом этапе, выполнили задачу по выходу в плей-офф и надеемся на победу.

Мы оценили для себя соперника, его сильные стороны, наши какие-то минусы. Думаю, нам по силам победить. Думаю, матч будет интересный», — сказал Силва «Р-Спорт». 0