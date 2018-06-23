Дрогба: На ЧМ-2018 ставлю на Бельгию

Знаменитый ивуарийский нападающийвыразил мнение, чтоможет выиграть чемпионат мира-2018.

«Если говорить о фаворитах чемпионата мира, то я поставлю на Бельгию. Думаю они выиграют турнир. Про эту команду никто много не говорит, но Лукаку, де Брюйне, Компани, Азар – это большие футболисты. У меня в этой команде очень много друзей, поэтому я болею за эту сборную», — цитирует Дрогба «Спорт FM».

«Россия играет дома. Первый матч был результативным, но на этом все. А вот в игре с Египтом российские футболисты действительно показали класс. Игра была захватывающий. В таких матчах можно увидеть настоящий футбол», — также отметил ивуариец.