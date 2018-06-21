Уткин рассказал, сколько стоит содержать любительский футбольный клуб

Комментатор и журналистрассказал, сколько стоит содержать любительский футбольный клуб.

Василий Уткин twitter.com/radioutkin 1500 Бесплатная ставка Забрать!

По словам Уткина, содержание ФК «Эгриси» колеблется на уровне 500–800 тысяч рублей.

«Хочу подчеркнуть, что команду содержу сам. Средства, которые мы получаем от партнеров, идут на производство еженедельного дневника на YouTube.

Стоимость содержания команды на уровне второго-третьего дивизиона — сейчас мы вышли в первый — колеблется на уровне 500–800 тыс. рублей. Это состоит из затрат на экипировку, взносов в лигу, ну и стоимости каждого матча, потому что за каждый матч команда платит 3000 рублей. Туда входят аренда поля, услуги арбитра и так далее. Сумма может быть разной, дальше потолка нет. У нас команда тренируется два раза в неделю — это довольно много для любительского футбола. Два раза в неделю она тренируется, чтобы наиболее серьезные игроки могли тренироваться дважды, а один раз — чтобы могли потренироваться все, потому что люди учатся, работают, не у всех есть время. Зимой мы не прекращали тренировок, мы занимались на стадионе "Локомотив", на прекрасном поле с подогревом. Могу с уверенностью сказать, что лучше поля в зимнее время нет.

Но всего этого можно было и не делать. Кому-то я помогал с экипировкой. Я думаю, что на содержание команды в общей сложности я потратил 1,5 млн рублей. Возможно, чуть больше, я не вел специального учета», — сказал Уткин в интервью «Афише».