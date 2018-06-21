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    Дешам: Мы не можем побеждать постоянно с крупным счетом

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    Сборная Франции по футболу не может побеждать с крупным счетом в каждом матче, заявил главный тренер команды Дидье Дешам.

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам
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    Матч группы С в Екатеринбурге между сборными Франции и Перу закончился со счетом 1:0 в пользу французов. Сборная Франции набрала 6 очков и вышла в плей-офф чемпионата мира в России.

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    • «Мы не можем побеждать постоянно с крупным счетом. Мы должны выполнять задачу на поле в соответствии с тем, что происходит. Посмотрите на то, что происходило в матче Испании с Ираном.

    То, что мы уходили в оборону, связано и с тем, что в игру вошел Фарфан, и с тем, что мы теряли мяч, и с тем, что мы брали передышку, отходя назад.

    Сейчас нужно восстановиться и готовиться к третьему матчу, по итогам которого хотим обеспечить себе первое место в группе.

    Сделали всё, что нужно для второй победы (на чемпионате мира). До перерыва у нас было много возможностей для взятия ворот, во втором – меньше, мы больше концентрировались на обороне.

    Но эта вторая победа открыла нам двери в плей-офф, поэтому можем быть удовлетворены сейчас.

    Мы не только не дали Перу сыграть так высоко, как им хотелось бы, но и в атаке действовали неплохо, создали достаточно моментов», — цитирует тренера «Р-Спорт».

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