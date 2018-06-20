Несправедливо винить Месси в поражениях Аргентины, считает Сампаоли

Главный тренер сборной Аргентинызаявил, что несправедливо всегда винитьв поражениях национальной команды.

В первом матче на турнире аргентинцы сыграли вничью с командой Исландии (1:1). Месси при этом не реализовал пенальти.

«Когда мы выигрываем, то выигрывают все, но когда аргентинская команда проигрывает, то тогда это всегда вина Месси. Я считаю, что это нечестно по отношению к нему.

Для одного игрока это слишком большая ответственность. Я также беру ответственность за его незабитый пенальти. Он один из лучших игроков в мире.

Один игрок, даже такой, не может полностью изменить судьбу матча. Один игрок не может быть ответственным за поражение команды», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Аргентинцы в четверг проведут свой второй матч на чемпионате мира против команды Хорватии.

Отметим, что форварвард хорватов Никола Калинич был отчислен из-за отказа выйти на замену в матче против команды Нигерии из-за проблем со спиной.

«Я не знаю точной причины, почему он уехал с чемпионата мира. Я думаю, что сборная Хорватии – это целостная команда, которая победила в первом матче, и эта победа сплотила их еще больше.

Так что я не думаю, что это создаст какую-то слабость в их рядах. Я не думаю, что это многое изменит», — сказал Сампаоли журналистам.