Россия может пройти Испанию или Португалию в плей-офф ЧМ, считает Хиддинк

Бывший главный тренер сборной Россиисчитает, что россиянам под силу пробиться в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

Россия обеспечила себе выход в плей-офф турнира, где встретится с одной из команд группы B — Испанией, Португалией или Ираном. Сборная Марокко уже лишилась шансов на выход в 1/8 финала.

«Испания и Португалия — команды другого уровня.Но с таким подходом у команды есть шанс. Если они используют тот импульс, который у них есть», — сказал Хиддинк в эфире передачи «Все на матч!».

Сборная России идет на домашнем чемпионате мира без поражений, разгромив в стартовом матче Саудовскую Аравию (5:0) и победив в матче второго тура Египет (3:1).

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Уругвая. Чтобы занять первое место в группе А россиянам достаточно ничьей.