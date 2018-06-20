Дзюба: Мы — 23 брата!

Нападающий сборной Россиипосле матча чемпионата мира-2018 против Египта (3:1) рассказал, что на турнире сбылась его мечта детства.

«Мы безумно счастливы, это исторический момент. Мы видели, как за нас болеют в каждом городе, это было безумно приятно. Мы были единым целым, не давали продохнуть египтянам.

Почему долго не выходили из раздевалки? Мы не праздновали, ждали ребят с допинг-контроля. Праздновать рано – да, мы сделали историческое событие, но еще много работы впереди. Ошибки прошлых лет учтены.

Когда узнал о выборе Черчесова? Непосредственно на установке, когда он озвучил состав. За два дня он начал наигрывать меня, но, откровенно говоря, не был до конца уверен. Ждал решения с нетерпением. Саламыч шутил, что в сборной я в аренде. Типа потому что когда я в аренде, то злее. Хотя на самом деле я всегда злой. Всегда хочу добиться большего. Отдал честь Черчесову, чтобы вернуть ему его жест. Тогда, когда я забил Саудовской Аравии, кричал ему, что хочу быть на поле. И благодарен, что он поставил, поверил в меня.

Черышев второй матч подряд признается лучшим игроком матча? Я же говорю – мы команда! Мы – 23 брата. Его победа, наша победа – это счастье для всех нас. Денис заслуживает этого, как любой игрок сборной.

Есть товарищеские – тренер не любит это слово, так что контрольные – матчи, а есть официальные. Идет подготовка – что-то нарабатывается для того, чтобы выйти на пик формы именно к турниру, а не к товарищеским играм. Да, не все получалось, но сейчас совсем другие эмоции, их не передать и не сравнить ни с чем. Невероятная атмосфера – мы в шоке! Такие полные стадионы, такая поддержка дома – это все просто фантастика. Мы счастливые люди – с детства мечтали о таком. 23 счастливчика, которые смогли преодолеть все и попасть в сборную – и победить сейчас. Теперь хотим продолжения этого праздника футбола!» — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».