Купер: Значение Салаха для сборной Египта сложно переоценить

Главный тренер сборной Египтаобъяснил причины поражения от России (1:3) в матче группового этапа ЧМ-2018.

«В этом матче у нас было 10-12 негативных минут, в которые и решилась судьба встречи. Мы хорошо провели первый тайм, я удовлетворен тем, как футболисты проявили себя на поле. Нам не хватило удачи, также мы допустили некоторые ошибки, которых не было в предыдущем матче с Уругваем. Помимо этого, нужно было эффективнее использовать свои голевые моменты, быть решительнее в отдельных эпизодах.

Конечно, было бы лучше, если бы Салах смог тренироваться с нами в полную силу в течение трех недель подготовки к ЧМ-2018. Врачи сказали мне, что он готов. Он сделал все, что было в его силах на данный момент. Значение Мохаммеда Салаха для сборной Египта сложно переоценить, это символ команды, жизненно важный игрок для нас. Всегда здорово иметь 1-2 блестящих футболистов в составе, но при этом за ними всегда должна быть сплоченная команда.

Сборная Россия показала себя работоспособной и трудолюбивой командой, которая играет активно, оставляет мало свободного пространства для соперника. В то же время, мне сложно оценить перспективы российской команды в дальнейшем на турнире.

Если мной будет недовольно руководство, я уйду сам. Но у нас еще остался заключительный матч в группе А с Саудовской Аравией. На чемпионате мира надо ждать до последней минуты, хотя наши шансы, конечно, сильно ухудшились после поражения от России», — цитирует Купера пресс-служба РФС.