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    Черчесов: Сейчас задача-максимум — хорошо выспаться

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Египтом (3:1) и рассказал об атмосфере в национальной команде.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Сегодня мы хотели победить, чтобы решить свои задачи. В свою очередь, сборной Египта нужно было обязательно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018, а это разные психологические полюсы. Мы прекрасно знали, что сборная Египта не всегда справляется с ситуацией, когда на первый план выходит слово "надо". Египтянам сложно играть первым номером, и мы учли это при подготовке к матчу. Также мы со всей тщательностью подошли к решению вопроса по нейтрализации Мохаммеда Салаха. Юрий Жирков, которому мешало повреждение в течение последних несколько дней, сегодня утром дал добро на участие в игре. После этого у нас было полное понимание, как действовать против лидера египтян. По большому счету, все задуманное нам удалось выполнить. Команда порадовала меня тактической дисциплиной, хотя и были некоторые технические огрехи.

    Самое главное — планомерно повторять то, что мы задумали. В конце концов, соперник один раз недобежит или ошибется, и мы используем этот момент. Все команды готовы играть с высокой концентрацией 45 минут, но чем дольше идет матч, тем сложнее становится это делать. Мы прочувствовали это на себе в контрольных играх с Францией, Бразилией, Аргентиной и т.д. После того, как мы открыли счет в матче с Египтом, соперник стал больше нервничать, торопиться, ему нужно было отыгрываться. Естественно, мы этим воспользовались и еще дважды поразили ворота гостей. Не знаю, был ли пенальти в наши ворота, но раз судьи так решили после видеоповторов, значит, да. Жалко, что пропустили. Но главное — набранные три очка и радость наших болельщиков!

    После жеребьевки группового этапа ЧМ-2018 мы внимательно изучили наших соперников. Мы обратили внимание на те моменты, когда Египту было сложно играть в предыдущих встречах. Могу сказать, что вне зависимости от того, как сыграл бы Федор Смолов в поединке с Саудовской Аравией, матч с Египтом, скорее всего, начал бы все равно Дзюба. Артем сейчас находится в хорошем состоянии и больше подходил в тактическом плане нашей команде на эту конкретную игру. То, что мы планировали — сработало. Хотел бы также подчеркнуть, что у нас в команде нет ни запасных, ни основных футболистов. Есть — стартовый состав на каждый отдельный матч. Вы сами сегодня могли увидеть, какая у нас живая лавка — все футболисты поддерживали команду. Это говорит о том, что в коллективе все нормально, каждый готов выполнять свою роль в команде. Ни в одном из 23 футболистов, находящихся в сборной России, у меня нет никаких сомнений.

    Сейчас задача-максимум — прилететь в Москву, доехать до базы в Новогорске, хорошо выспаться, провести восстановительную тренировку, еще раз выспаться. Уже после этого могут прийти в голову какие-то правильные мысли.

    Если бы в регламенте ЧМ-2018 было бы написано, что первая команда, забившая 8 мячей, становится чемпионом, мы бы уже выиграли турнир. Но за каждую победу дают по три очка, поэтому будем готовиться дальше, к следующей игре на ЧМ-2018», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

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