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    Бердыев убежден, что Россия выйдет из группы ЧМ-2018

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    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил шансы сборной России на победу в матче чемпионата мира с Египтом (19 июня).

    Курбан Бердыев
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    «Кто первый забьет, тот и выиграет. Шансы примерно 60 на 40 в пользу россиян.

    С Уругваем можно играть. Нет ничего невозможного. Нужна четкая организация в обороне и реализация своих моментов. Если нас будет устраивать ничья в матче с ними, будет хорошо. Египет показал, что даже в четыре защитника с ними можно играть, но первая игра на турнире, это всегда волнение – нельзя делать глобальные выводы.

    Уругвай в игре с Египтом понравился тем, что знает, где выжидать свои моменты. Но по общей компактности мне команда не понравилась и с ней можно играть, даже нужно. В растянутой зоне между хавбеками и нападающими уругвайцев, контроль мяча у нас может быть большим. Потому что если Кавани бежит назад, то Суарес – нет. Эту зону могут использовать Головин и Газинский.

    Но вообще многое определит, справимся ли мы с Салахом. Если мы решим, как его закрыть и закроем – выйдем из группы. Потому что он и со своей незалеченной ключицей всё равно выйдет. В ситуациях, когда у штрафной с Уругваем египтяне искали кого-то пасом, Салах никого искать не будет и сам все исполнит. Поэтому я очень боюсь, если мы будем играть в четыре защитника», — приводит слова специалиста «БИЗНЕС Online».

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