ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не лучшим образом начал ЧМ-2018Почему фавориты ЧМ-2018 теряют очки
    Короче, ЧМ. 17 и 18 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:03
    • Кейн принес Англии победу над Тунисом
  • 20:03
    • Бельгия уверенно обыграла Панаму
  • 22:40
    • Дзюба хочет, чтобы Салах сыграл против России
  • 22:31
    • Тротц покинул «Вашингтон» после чемпионского сезона
    Все новости спорта

    Дзюба хочет, чтобы Салах сыграл против России

    Футбол России Сборная России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, почему хочет, чтобы лидер сборной Египта Мохамед Салах сыграл против россиян во втором туре ЧМ-2018.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы футболисты все едим один хлеб. Поэтому не хочу желать Салаху проблем. Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет», — цитирует Дзюбу официальный сайт ФИФА.

    «Один человек выделяется, если есть команда. В коллективе появляются лидеры. Так всегда было. Один Салах не может вытащить. Криштиану Роналду Испании три забил, но это Криштиану Роналду – таких очень мало. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним – там вся команда очень крепкая», — также отметил нападающий сборной России.

    Напомним, Россия и Египет сыграют 19 июня. Начало матча — в 21.00 мск.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к Египту
  • Вчера в 00:48
    •
  • Прогноз
  • Россия – Египет
  • 1,76
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    Лучшие альтернативы седана Toyota Camry в РоссииПустяковые нарушения ПДД, за которые могут лишить водительских прав
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлят ли колумбийцы успешную серию против японцев?
  • Колумбия – Япония. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
  • Крепкие «львы» помучают «белых орлов»
  • Польша – Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Сдержат ли россияне отдохнувшего Салаха?
  • Россия – Египет. Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная Сербии на ЧМ-2010 в Южной Африке Футбол Кто к нам с мячом придет? СербияЮгославский период, Синиша Михайлович и первый сербский мундиаль. История сборной Сербии на чемпионатах мира по футболу 12:030
  • 20:30
    • Салах перед матчем с Россией тренируется в общей группе
  • 20:01
    • Патрисиу продолжит карьеру в Англии
  • 19:36
    • Эль-Нени: Нужно побеждать сборную России, другого выхода нет
    Фотогалерея Тунис — Англия 1:2Сборные Туниса и Англии сыграли в Волгограде матч первого тура группы G ЧМ-2018. Англичанам с трудом удалось переиграть соперников. 21:48
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Панама не станет преградой для Бельгии
  • 4,46
    •
  • 22:57
    • Хомич: Очень разгневан на «Амкар», нас обманули
  • 22:09
    • Лукаку: Цели стать лучшим бомбардиром нет
  • 21:55
    • Тунис — Англия: команды обменялись голами
    Роджер Федерер Теннис Федерер и российское затишьеИтоги турниров минувшей недели в мировом теннисе 18:360
  • 19:23
    • Калинича исключили из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018
  • 14:13
    • Черчесов: Победу над Саудовской Аравией мы уже забыли
  • 21:44
    • Южный проиграл Тиму на старте турнира в Германии
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие