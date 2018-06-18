Дзюба хочет, чтобы Салах сыграл против России

Нападающийрассказал, почему хочет, чтобы лидерсыграл против россиян во втором туре ЧМ-2018.

«Мы футболисты все едим один хлеб. Поэтому не хочу желать Салаху проблем. Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет», — цитирует Дзюбу официальный сайт ФИФА.

«Один человек выделяется, если есть команда. В коллективе появляются лидеры. Так всегда было. Один Салах не может вытащить. Криштиану Роналду Испании три забил, но это Криштиану Роналду – таких очень мало. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним – там вся команда очень крепкая», — также отметил нападающий сборной России.

Напомним, Россия и Египет сыграют 19 июня. Начало матча — в 21.00 мск.