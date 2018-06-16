Гризманн: Сборная Австралии создат сложности всем — и Перу, и Дании

Нападающий сборной Франциизаявил, что его команде нелегко далась победа над(2:1) в матче чемпионата мира по футболу.

Гризманн был назван лучшим игроком матча с австралийцами, который прошел в субботу в Казани.

«Первая игра всегда тяжелая. Рад, что мы победили. Австралия — непростая команда, которая хорошо организована. Она может создать сложности всем — и Перу, и Дании, с которыми сыграет в группе», — сказал Гризманн агентству «Р-Спорт».

Форвард открыл счет голам сборной Франции на чемпионате мира, реализовав пенальти, который был назначен после видеопросмотра спорного эпизода.

«Я понял, что будет пенальти, когда игра остановилась и судья отправился смотреть повтор. Сначала свистка не было, а потом арбитр остановил игру, и я уже концентрировался на пенальти», — заявил Гризманн.

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В следующем матче французы 21 июня сыграют в Екатеринбурге с командой Перу.