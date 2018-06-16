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    Гризманн: Сборная Австралии создат сложности всем — и Перу, и Дании

    Сборная Франции Футбол Франции Сборная Австралии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что его команде нелегко далась победа над Австралией (2:1) в матче чемпионата мира по футболу.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    Гризманн был назван лучшим игроком матча с австралийцами, который прошел в субботу в Казани.

    «Первая игра всегда тяжелая. Рад, что мы победили. Австралия — непростая команда, которая хорошо организована. Она может создать сложности всем — и Перу, и Дании, с которыми сыграет в группе», — сказал Гризманн агентству «Р-Спорт».

  • ЧМ-2018. Франция — Австралия 2:1
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    • Форвард открыл счет голам сборной Франции на чемпионате мира, реализовав пенальти, который был назначен после видеопросмотра спорного эпизода.

    «Я понял, что будет пенальти, когда игра остановилась и судья отправился смотреть повтор. Сначала свистка не было, а потом арбитр остановил игру, и я уже концентрировался на пенальти», — заявил Гризманн.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В следующем матче французы 21 июня сыграют в Екатеринбурге с командой Перу.

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