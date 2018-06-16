Гризманн: Сборная Австралии создат сложности всем — и Перу, и Дании

Гризманн был назван лучшим игроком матча с австралийцами, который прошел в субботу в Казани.
«Первая игра всегда тяжелая. Рад, что мы победили. Австралия — непростая команда, которая хорошо организована. Она может создать сложности всем — и Перу, и Дании, с которыми сыграет в группе», — сказал Гризманн агентству «Р-Спорт».
Форвард открыл счет голам сборной Франции на чемпионате мира, реализовав пенальти, который был назначен после видеопросмотра спорного эпизода.
«Я понял, что будет пенальти, когда игра остановилась и судья отправился смотреть повтор. Сначала свистка не было, а потом арбитр остановил игру, и я уже концентрировался на пенальти», — заявил Гризманн.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
В следующем матче французы 21 июня сыграют в Екатеринбурге с командой Перу.