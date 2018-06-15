РФПЛ призвала не доверять слухам о Суперкубке-2018

(РФПЛ) призвала верить только официальным данным о составе участников и месте проведения матча за Суперкубок России-2018.

Матч не будет перенесен из Нижнего Новгорода GettyImages 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«В связи с появившимися в СМИ многочисленными новостями о местах проведения и составе участников матча за Суперкубок России-2018 РФПЛ сообщает, что достоверная информация о данной игре публикуется только на ее официальном сайте», – говорится в сообщении.

Проведение матча за Суперкубок России было запланировано на 27 июля в Нижнем Новгороде. В нем должны были встретиться чемпион России московский «Локомотив» и обладатель Кубка страны «Тосно» из Ленинградской области. В июне стало известно, что «Тосно» прекращает существование из-за финансовых проблем. В таком случае вторым участником Суперкубка должен стать серебряный призер чемпионата страны московский ЦСКА.