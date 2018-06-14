Владелец «Амкара»пока не знает, будет ли клуб заявляться в ПФЛ.

В понедельник станет известно, будет ли «Амкар» играть в ПФЛ GettyImages 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Накануне Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года. В новом сезоне пермяки не сыграют в РФПЛ и ФНЛ.

«Информация будет в понедельник. есть ли вообще планы заявляться в ПФЛ? Давайте дождемся понедельника», — сказал Шилов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее на сайте пермяков сообщалось, что в понедельник, 18 июня, соберется клубное правление – «для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба».