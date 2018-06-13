Аршавин не спешит критиковать Черчесова

Бывший полузащитник сборной Россиисчитает, что на чемпионате мира национальная команда может сыграть лучше, чем в последних товарищеских матчах.

«Я, конечно, ленивый, но критиковать Черчесова не буду. Естественно, критические стрелы идут в его адрес из-за отсутствия результата, а все мы хотим, чтобы сборная побеждала. Но давайте подождем.

К сожалению, вокруг команды не самая лучшая обстановка, потому что ее очень много критикуют. Что касается, безвыигрышной серии, то в этих матчах мы принимали лучшие сборные мира. Их, честно говоря, было трудно победить. За исключением двух последних товарищеских матчей.

Я видел только игру с Австрией. На мой взгляд, это была обычная товарищеская встреча, в которой некоторые футболисты сборной Австрии были на голову сильнее некоторых игроков сборной России. Но это ни о чем не говорит. Уверен, на чемпионате мира все будет по-другому», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».