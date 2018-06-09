Журналисты Guardian включили Головина в шестерку малоизвестных талантов ЧМ-2018

Журналисты Guardian включили полузащитника сборной Россиив шестерку малоизвестных талантов чемпионата мира, за которыми стоит понаблюдать.

Авторитетное британское издание отмечает, что за россиянином следят клубы Премьер-лиги.

«Позитивный настрой россиян относительно сборной связан с тем, что в центре поля играет Головин. Ему в мае исполнилось 22 года. Он – редкий экземпляр в довольно стабильном возрастном составе сборной России.

Он способен изменить ход матча, заставить партнеров работать лучше. Клубы Премьер-лиги внимательно следят за ним. Если Головин, который родился в сибирском городке и играл в мини-футбол, сможет вдохновить сборную России на подобие успеха, то его, вероятно, выберут английские клубы», — говорится в сообщении.

Также в шестерку наиболее талантливых участников ЧМ-2018 попали Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Алиреза Джаханбахш (Иран), Пионе Систо (Дания), Денис Закария (Швейцария) и Кристиан Куэва (Перу).