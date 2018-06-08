Экс-тренер «Реал Сосьедад» возглавил «Жирону»

Эусебио Сакристан
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Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2020 года. На этом посту испанец сменил Пабло Мачина, который возглавил «Севилью».
Эусебио Сакристан на протяжении семи лет выступал за «Барселону», с которой выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Испании (четыре титула). В этом же клубе началась тренерская карьера Сакристана — в 2003 году он занял должность ассистента.
Последним клубом Сакристана был «Реал Сосьедад», который он тренировал с 2015 по 2018 год.
По итогам прошедшего сезона «Жирона» заняла десятое место в Примере.